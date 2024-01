ЕС расширит миссию наблюдателей в Армении

Совет ЕС одобрил расширение миссии наблюдателей Евросоюза в Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии в соцсети Х.

«Приветствуем решение Совета ЕС о расширении миссии ЕС. Увеличение штата миссии подчеркивает приверженность ЕС миру и безопасности в регионе», – говорится в сообщении.

Welcoming the @EUCouncil Decision🇪🇺on enlargement of #EUMA.🇦🇲 The increase in mission personnel underlines the EU’s commitment to peace and security in the region. https://t.co/FeFv8fnocy

— European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) January 17, 2024