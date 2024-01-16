Пустое давосское игрище

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Сегодня в Давосе стартует один из самых крупных и престижных в мире экономических мероприятий – Всемирный экономический форум, известный также по месту проведения и как Давосский. Предположительно в работе форума примут участие более 100 глав государств и правительств, что уже говорит о размахе и соответствующем масштабе. И казалось бы, именно такого рода мирового уровня мероприятия и могут решить все имеющиеся в мире проблемы в области экономики. Но так ли это? Не обесценились ли в связи с неразберихой в международной геополитике основные понятия и не размылись ли цели развития? Разберемся в этом вместе.

Сразу отметим, что перед началом форума уже появился определенный политический подтекст в составе участников. К примеру, по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана делегации от этой страны на форуме не будет. Причина: позиция организаторов ВЭФ по конфликту на Ближнем Востоке, поскольку основатель и председатель ВЭФ Клаус Шваб осудил «террористические атаки ХАМАС против Израиля» после того, как боевики палестинского движения убили около 1200 тыс. человек во время нападения на еврейское государство в октябре 2023 года. Глава Турции такую позицию осудил и попросил делегацию этой страны пропустить мероприятие. Понятно, что такое решение Анкары явно не облегчит развитие экономических связей в мире и не способствует восстановлению связей с мировыми инвесторами.

Другой экономический подтекст ВЭФ нынешнего года связан с США и Китаем, вернее с противоборством этих стран. Еще до начала мероприятия Госдепартамент США заявил, что обеспокоен целями и составом делегации Китая и давлением, которое может быть оказано на экономический форум в Давосе. В ход даже пошли так называемые встречные дублирующие действия. Это когда в ответ на встречу нового швейцарского президента Виолы Амхерд с китайской делегацией, как пишет Politico, американские дипломаты тоже пытались организовать такую же встречу госсекретарю Энтони Блинкену. А китайская делегация между тем действительно более чем солидная, потому как включает сразу 10 госминистров во главе с премьером страны Ли Цяном, считающимся вторым в иерархии после председателя Китая Си Цзиньпина.

Форум в Давосе продлится до 19 января. И политические игры вокруг ВЭФ 2024 года могут свидетельствовать либо о том, что он пройдет чересчур жарко, с обсуждением самых сложных проблем в мировой экономике (а когда такое было?) и не исключены даже скандалы (это вообще из области фантастики), либо станет никаким, формальным и проведенным ради того, чтобы состояться.

Не исключено также, что будут проведены какие-то акции противников изменения климата. Хотя оба этих утверждения не совсем соответствуют действительности, поскольку форум в Давосе давно превратился в некий бомонд, съезд элиты, сбор вседержателей мира сего, где самые влиятельные, а главное, богатые люди мира обсуждают текущие проблемы. В число базовых партнёров входит избранная группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google. Они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования. Причем не столько повестку дня в мировой экономике, сколько обсуждают то, каким образом использовать возможности этой самой экономики для собственного обогащения.

Вот, почему ожидать от Давоса каких-либо принципиальных решений не стоит. Даже, несмотря на кажущуюся актуальность программы мероприятия. Так, в программе ВЭФ определены четыре взаимосвязанных приоритета – это достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире, создание роста и рабочих мест для новой эры, искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества, долгосрочная стратегия по климату, природе и энергии.

Из этих тем лишь одна более-менее совпадает и даже несколько предвосхитила самую важную проблему, с которой весьма неожиданно столкнулась мировая экономика – это блокировка морского торгового пути через Баб-Эль-Мандебский пролив с выходом в Красное море и дальше на Суэцкий канал, который сегодня практически заморожен из-за атаки хуситов. А ведь речь идет о том, что 12-14 процентов мировой морской торговли удлинилось практически на 6-8 дней из-за того, что судам, плывущим из азиатских стран в Европу, приходится теперь огибать с юга африканский континент. А если путь доставки грузов удлинился, то, соответственно, и сильно подорожал. Не была готова мировая экономика к такому повороту событий, а экономисты даже самого высокого уровня не смогли предсказать эти риски. Хотя ВЭФ проводился и в прошлом году, и в позапрошлом и, вообще, мероприятие регулярно организуется в горном курорте Давос на востоке Швейцарии (кантон Граубюнден) с 1971 года.

Несколько дней тому назад было заявлено, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявлен в качестве участника дискуссий, посвященных вопросам изменения климата. Естественно, он проведет соответствующие встречи в Давосе, посвященные вопросам проведения в Баку COP29 в нынешнем году, поскольку является членом Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения, созданной на днях соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева.

Но вернемся к вопросу возможности и желания участников ВЭФ реально решать экономические проблемы мира. Не зря за день до официального старта форума в Давосе появился отчет Объединения благотворительных организаций Oxfam по вопросам бедности в мире. В документе говорится о том, что миллиардам людей в мире приходится терпеть шоковые волны пандемии, инфляции и войны, а в тоже время состояния миллиардеров процветают. В то время как пять богатейших миллиардеров более чем удвоили свои состояния с 2020 года, почти пять миллиардов человек по всему миру стали беднее. Самые обеспеченные люди планеты богатели со скоростью 14 миллионов долларов в час. Если текущие тенденции сохранятся, то до 2034 года в мире появится первый триллионер, а для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет, спрогнозировали в Oxfam.

Станут ли на платформе давосского форума обсуждать источник суммарного состояния десяти крупнейших корпораций мира, которое оценивается в 10,2 триллиона долларов, что эквивалентно сумме ВВП всех стран Африки и Латинской Америки вместе взятых? Будут ли богатые люди говорить о том, что развитые страны Глобального Севера владеют 69 процентами мирового богатства — несмотря на то, что на их долю приходится только 21 процент мирового населения? Вряд ли. Поскольку тогда придется вспомнить и о том, что за последние три года 5 миллиардов беднейших людей в мире из-за инфляции потеряли 20 миллиардов долларов. А думать о бедности всегда неприятно…

Рауф Насиров