Эрдоган запретил турецким чиновникам участвовать в давосском саммите

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Турецкие экономисты не примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за позиции организаторов мероприятия по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС. На мероприятие должен был поехать турецкий министр финансов Мехмет Шимшек.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Bloomberg.

Источники издания связали такое решение главы Турции с тем, что основатель и исполнительный председатель форума Клаус Шваб осудил «террористические атаки ХАМАСа на Израиль».

«Решение Эрдогана отозвать высокопоставленных чиновников с саммита осложнит усилия Турции по восстановлению связей с глобальными инвесторами», – отмечается в статье.