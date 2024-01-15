«Считать, что французы любят нас за красивые глаза…». Ереван положительно ответил на предложение Баку

1485 Просмотров

Прямые переговоры Еревана и Баку не исключены, любая страна, которая пытается быть посредником в мирном процессе, естественно, имеет свои интересы. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Не стоит романтизировать. Считать, что, например, французы любят нас за красивые глаза, историю – это сказки. Интересы либо совпадают, либо нет.

Все страны, которые хотят иметь рычаги на Армению и Азербайджан, попытаются, по его словам, быть «хорошими» посредниками, но Ереван и Баку должны решить свои вопросы сами, чтобы не стать разменной монетой в больших играх. А фиксация договоров международным сообществом все же важный момент», – приводит его слова ереванский «Спутник».