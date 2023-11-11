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В ЕС не исключили вступления Молдовы в союз без Приднестровья

В ЕС не исключили вступления Молдовы в союз без Приднестровья

Глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил надежду на разрешение приднестровского вопроса до вхождения страны в Европейский союз, но допустил возможность интеграции республики и без данного региона.

Такое заявление представитель ЕС сделал, выступая на канале Vocea Basarabiei.

Ранее о возможности интеграции в Евросоюз лишь правобережной части Молдовы (без Приднестровья) заявила президент республики Майя Санду. Она выразила мнение, что добиться урегулирования конфликта можно будет после приёма страны в сообщество.

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