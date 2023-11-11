«Московский комсомолец»: Дмитрия Медведева занесло

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Один из рупоров роспропаганды «Московский комсомолец» подверг критике высказывания заместителя главы российского Совбеза Дмитрия Медведева.

Поводом для этого стали высказывания Медведева о жителях Болгарии и стран Балтии, которых он назвал «второсортным сбродом», транслируя свои идеи о якобы «превосходстве россиян над другими народами».

После такого пропагандистам из МК пришлось признать, что на этот раз Медведева, регулярно грозящего цивилизованному миру ядерными ракетами, действительно «занесло».

«Дмитрия Медведева занесло… И на солнце бывают пятна, и у нашего публицистического «Сармата» обнаружились в конце концов свои изъяны…», — констатировали они у себя в соцсетях, комментируя слова Медведева.