Нетаньяху ответил Макрону, обвинив ХАМАС в гибели мирных жителей Газы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить бомбардировки сектора Газа во избежание жертв среди мирных жителей, обвинил в их гибели палестинскую группировку ХАМАС.

«В то время как Израиль делает все, чтобы избежать причинения вреда гражданским лицам и призывает их покинуть районы боевых действий, ХАМАС-ИГИЛ делает все, чтобы помешать им уйти в безопасные районы и использует их в качестве живого щита», – говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его офисом

При этом он приравнял ХАМАС к террористам «Исламского государства».

Израильский премьер добавил, что именно ХАМАС «жестоко удерживает наших заложников – женщин, детей и стариков, что является преступлением против человечности», а также «использует школы, мечети и больницы в качестве командных центров террористов».