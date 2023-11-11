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Посол Сулейманов ответил на клевету The Guardian

Посол Сулейманов ответил на клевету The Guardian

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов ответил влиятельной газете The Guardian на проводимую в последнее время клеветническую кампанию и необоснованные обвинения против нашей страны. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Великобритании.

В ответном письме говорится, что освобожденные от оккупации территории являются безоговорочно признанными территориями Азербайджана на международном уровне, и этот факт был также подтвержден 4 резолюциями Совета Безопасности ООН.

Сулейманов  отметил, что вопрос оккупации Арменией азербайджанских земель, являющийся основным препятствием на пути к миру на Южном Кавказе, уже устранен, а лидеры обеих стран заявили, что мир может быть достигнут в ближайшие месяцы.

Он добавил, что доходы Азербайджана от сотрудничества с международными энергетическими партнерами направляются в здравоохранение, инфраструктуру, образование и другие сферы, в результате чего Азербайджан стал самой развитой страной в регионе Южного Кавказа. По его словам, мирное соглашение с Арменией принесет стабильность и экономическое развитие региону в целом.

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