Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото) |
Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека |
Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Главное Мир

Полиция Испании протестует против амнистии каталонских сепаратистов

Полиция Испании протестует против амнистии каталонских сепаратистов

Объединенная ассоциация полицейских Испании заявила, что вышла на протесты в Барселоне против соглашения по закону об амнистии каталонских сепаратистов партии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса PSOE и сепаратисткой партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что сотрудники испанских правоохранительных органов вышли на протесты против правительственного соглашения, которое игнорирует сотрудников полиции.

В Объединенной ассоциации полицейских Испании подчеркнули, что правительственное соглашение представляет угрозу общественной безопасности в Каталонии и Стране Басков, ведь оно включает пункты, регулирующие работу сотрудников полиции в данных сообществах.

До этого лидер испанской партии Unidas Podemos и министр социальных дел Ионе Беларра призвала граждан страны выйти на улицы из-за действий Израиля в Газе. По ее словам, еврейское государство оставило сотни тысяч людей без воды и электричества, требуя эвакуации без каких-либо гарантий безопасности.

 

Теги:
Из этой рубрики
В Иране "предрекли" судьбу Израиля
Мир

В Иране «предрекли» судьбу Израиля

2023/11/10, 22:50
Столтенберг назвал «трагедией» возможную победу России в войне
Мир

Столтенберг назвал «трагедией» возможную победу России в войне

2023/11/10, 22:39
Полиция Испании протестует против амнистии каталонских сепаратистов
Мир

Полиция Испании протестует против амнистии каталонских сепаратистов

2023/11/10, 22:28
Евросоюз обвиняет Россию в давлении на Армению
Мир

Евросоюз обвиняет Россию в давлении на Армению

2023/11/10, 22:17
Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS
Мир

Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS

2023/11/10, 22:12
Израиль и ХАМАС договорились об обмене части заложников
Мир

Израиль и ХАМАС договорились об обмене части заложников

2023/11/10, 21:58
Объявлены номинанты на музыкальную премию "Грэмми"
Мир

Объявлены номинанты на музыкальную премию «Грэмми»

2023/11/10, 21:49
ЦАХАЛ: На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета
Мир

ЦАХАЛ: На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета

2023/11/10, 21:28
В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика
Мир

В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

2023/11/10, 21:12