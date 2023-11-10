Гарибашвили: «Грузия не может принять чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте»

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Грузия не может принять чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе панельной дискуссии Парижского форума мира.

Он подчеркнул, что Грузия имеет дружественные отношения с обеими странами, поэтому демонстрирует стопроцентный нейтралитет.

Он подчеркнул, что Грузия имеет дружественные отношения с обеими странами, поэтому демонстрирует стопроцентный нейтралитет.

«Грузия имеет отношения стратегического партнерства, дружественные связи с Азербайджаном, а также дружественные отношения с братской Арменией. Грузия не может быть предвзятой, мы на 100 процентов нейтральны, и не можем занимать чью-либо сторону в этой ситуации. Мой друг Никол Пашинян хорошо знает эту позицию. То же самое я могу сказать о моем друге Ильхаме Алиеве», – сказал Гарибашвили.

Премьер-министр добавил, что нейтралитет Грузии важен для всего региона.