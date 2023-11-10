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Главное Мир

Главный советник Байдена по Европе увольняется

Главный советник Байдена по Европе увольняется

Главный советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по делам Европы Аманда Слоут приняла решение уволиться.

Об этом, со ссылкой на саму чиновницу, сообщает газета Politico.

Слоут работала в команде Джо Байдена с начала президентского срока и отвечала за восстановление связей с европейскими союзниками Соединенных Штатов, а также выстраивании «единого фронта» против России с началом специальной военной операции на Украине.

«Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала», — заявила Слоут.

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