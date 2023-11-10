Главный советник Байдена по Европе увольняется

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Главный советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по делам Европы Аманда Слоут приняла решение уволиться.

Об этом, со ссылкой на саму чиновницу, сообщает газета Politico.

Слоут работала в команде Джо Байдена с начала президентского срока и отвечала за восстановление связей с европейскими союзниками Соединенных Штатов, а также выстраивании «единого фронта» против России с началом специальной военной операции на Украине.

«Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала», — заявила Слоут.