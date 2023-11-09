Россия прирастает Таджикистаном

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Проблема трудовых мигрантов в России обсуждается в СМИ и социальных сетях все чаще. Если сторонники их ассимиляции в российский социум апеллируют к нехватке рабочей силы и демографическим проблемам, то противники отвечают на это возможностью «исламской угрозы», а также ухудшением криминальной ситуации в стране. И приводят статистику выдачи российских паспортов иностранным гражданам, сообщает издание «Новые известия».

По данным МВД РФ, в первом полугодии ситуация с выдачей паспортов РФ выглядела так:

Таджикистан — 86 964 (+17,26% к аналогичному периоду прошлого года)

Украина — 39 053 (-62,5%)

Армения — 17 921 (-19,04%)

Казахстан — 13 876 (-35,89%)

Киргизия — 10 506 (-1,18%)

Узбекистан — 9 340 (-28,69%)

Азербайджан — 7 457 (-39,51%)

Молдова — 6 857 (-16,77%)

Беларусь — 4 557 (-48,52%)

Туркменистан — 1 759 (+13,55%)

Грузия — 1182 (-35,76%).

Как видим, с огромным отрывом даже от своих соседей по центральноазиатскому региону в этой миграционной гонке лидируют граждане Таджикистана. А между тем, эта бывшая советская республика — самая дерусифицированная из всех: в 9-миллионном Таджикистане в 2011 году проживали всего 30 тысяч русских, и работали всего 30 школ с преподаванием на русском языке. Кроме того, поскольку эта страна не входит в ЕАЭС, то у ее граждан нет преференций в вопросе получения гражданства РФ. И тем не менее, динамика выдачи гражданам Таджикистана российских паспортов впечатлила экспертов.

К тому же, указывают они, 70% получающих российские паспорта — это молодые мужчины. Таким образом, если эти темпы сохранятся хотя бы до 2030 года, таджики войдут в пятерку крупнейших народов России! А это означает, что таджикская диаспора получит дополнительные рычаги влияния на социальные, культурные и политические процессы в стране.

«При максимально эффективном проникновении диаспоры в рыхлую тушу российской государственности возможно провозглашение Таджикской автономии в центральных (исторических) областях России: „у татар и чеченцев автономия есть, а у нас нет — это фашизм“, — прогнозируют эксперты.

Они также обращают внимание на неудачный, по их мнению, миграционный опыт Запада. Не секрет, что многочисленная турецкая община становится все более влиятельной в Германии, а алжирская — во Франции. В последние время в не слишком населенную Швецию ежегодно мигрируют около 150 тысяч человек, причем, преимущественно, это люди из беднейших стран мира — Сирии, Эритреи, Ирака, Сомали, Афганистана.