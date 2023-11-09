Турция перевезет из сектора Газа онкобольных детей по договоренности с Израилем

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Анкара договорилась с Тель-Авивом о безопасном переводе онкобольных детей из сектора Газа в Турцию. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

«Я провел переговоры с министром здравоохранения Израиля. Я высказал свое мнение о том, что дети – это очень чувствительная тема, и отрицать в этой ситуации нечего», — заявил глава турецкого Минздрава. По словам Коджи, Турция начнет перевозить детей из Газы как можно скорее.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с мировыми лидерами. Он подчеркнул, что собирается добиться в Газе режима прекращения огня. Министр иностранных дел Хакан Фидан также сообщил, что ведомство планирует встречи Эрдогана с мировыми лидерами.