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Турция указала на двойные стандарты Евросоюза

Турция указала на двойные стандарты Евросоюза

Анкара всецело отвергает обвинения и несправедливую критику, содержащиеся в последнем докладе ЕС по Турции. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве отметили, что в первую очередь это касается разделов документа, посвященных политическим критериям, судебной системе и фундаментальным правам.

“Доклад по Турции за 2023 год является 25-м докладом, подготовленным Еврокомиссией в отношении нашей страны, и тот факт, что ЕС сохраняет свой несправедливый и предвзятый подход к Турции, является поводом для беспокойства за будущее нашего континента, который в настоящее время сталкивается с многочисленными проблемами”, – говорится в сообщении.

“Поскольку существующие механизмы диалога и сотрудничества на высоком уровне со страной-кандидатом Турцией по внешней политике, региональному развитию, безопасности, обороне и отраслевым вопросам заблокированы, непоследовательно утверждать, что уровень соблюдения Турцией политики ЕС в этих критически важных областях снизился”, – добавили в МИД.

Согласно заявлению, в Анкаре рассматривают в качестве “похвалы” содержащуюся в тексте доклада оценку, которая критикует позицию Анкары относительно конфликта ХАМАС-Израиль как совершенно несовместимую с ЕС.

“Перед лицом бойни гражданского населения, которая возродилась из средневековья в 21-м веке, считаем необходимым напомнить ЕС, который находится на ошибочной исторической позиции, что политика, основанная на универсальных ценностях, международном праве, и гуманитарные принципы должны быть применимы не только к Украине или другому региону Европы, но и ко всему миру, включая Ближний Восток”, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.​​​​​​​

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