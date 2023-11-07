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В Швеции изымают смертоносный наркотик, замаскированный под лекарство

В Швеции изымают смертоносный наркотик, замаскированный под лекарство

За последние месяцы на таможенных терминалах Осло увеличилось число изъятий наркотического препарата нитазена. Этот препарат в 1000 раз сильнее морфина и героина и может быть смертельным даже в очень малых дозах.

Посылки, изъятые норвежской таможней, прибыли из Германии и Нидерландов, но препарат часто производится в Индии и Китае.

«Эти вещества опасны для жизни. Мы никогда не производили столько изъятий, как сейчас», – говорит Сондре Хаммерстад, руководитель отдела норвежской таможни.

Сообщается, что шведская таможенная служба также изъяла наркотик, который в одном случае был замаскирован под другой препарат.

В этом году нитазен был классифицирован как наркотик как в Норвегии, так и в Швеции, а так же и в странах Прибалтики.

В таможне утверждают, что препарат был обнаружен и в Швеции, но такого роста изъятия, как в Норвегии, не отмечено. Всего с 2019 года в Швеции было изъято девять партий нитазена, три из них — в этом году.

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