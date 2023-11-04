МИД Азербайджана соболезнует Непалу

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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с сильным землетрясением в Непале.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в социальной сети «Х» .

«Мы глубоко опечалены известием о сильном землетрясении в Непале, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Солидарны с народом и правительством Непала в эти трудные дни», – отмечается в публикации.