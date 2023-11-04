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Эрдоган: Отныне мы вычеркнули Нетаньяху

Эрдоган: Отныне мы вычеркнули Нетаньяху

Анкара больше не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собеседником. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нетаньяху больше не является лицом, с которым мы могли бы вести беседу. Отныне мы вычеркнули его. Ответственность номер один за это лежит на самом премьере Израиля Нетаньяху. Разговоры против него сейчас ведутся уже и в Израиле», – сказал он.

При этом он отметил, что глава турецкой разведки поддерживает контакты с Израилем.

Эрдоган заявил, что ответственность номер один за атаку на Газу лежит на самом премьере Израиля Нетаньяху и разговоры против него сейчас ведутся уже и в Израиле.

«Нетаньяху — это лицо, которое спровоцировало реакцию израильского народа и лишилось поддержки своих граждан, который пытается вернуть ее прибегая к религиозным терминам.

Греция может быть страной-гарантом на Кипре, Великобритания тоже может быть страной-гарантом, а почему бы не быть Турции, почему бы не создать подобной структуры в Газе? Турция должна взять на себя ведущую роль гаранта в Газе. Это будет развитие, которое формирует историю, настоящее и будущее», – сказал он.

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