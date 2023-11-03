Песков о передаче российского оружия «Хезболле»

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Публикации в западных изданиях, согласно которым ЧВК «Вагнер» якобы передала российское оружие движению «Хезболла» в Сирии, не основаны ни на каких фактах.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, 3 ноября проведший брифинг для журналистов.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал статью в американской газете The Wall Street Journal. Речь идет о материале об обмене техникой между ЧВК «Вагнер» и «Хезболлой».

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы (ЧВК «Вагнер». — ред.) не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», — подчеркнул Песков.

При этом он указал на наличие экстренных каналов связи по линии военных. В связи с этим, по словам пресс-секретаря Кремля, зарубежные коллеги всегда могут оповестить российских военнослужащих о различных «озабоченностях».