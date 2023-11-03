Украинский журналист: Смотреть на Азербайджан и учиться! |
В декларации стран ОТГ приветствуется восстановление суверенитета Азербайджана |
Орбан пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в восстановлении Карабаха (фото) |
Германия выступает за территориальную целостность Армении и Азербайджана |
«Спасение дипломата Мишеля»: закулисье визита Бербок в Азербайджан |
Эрдоган предложил тюркским странам ввести единый алфавит |
Хезболла предупредила США о вступлении в войну против Израиля |
Парламент Алжира разрешил президенту Теббуну вступить в войну с Израилем |
Мирзиёев: От души поздравляю азербайджанский народ с великой победой |
Главное Мир

Песков о передаче российского оружия «Хезболле»

Песков о передаче российского оружия «Хезболле»

Публикации в западных изданиях, согласно которым ЧВК «Вагнер» якобы передала российское оружие движению «Хезболла» в Сирии, не основаны ни на каких фактах.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, 3 ноября проведший брифинг для журналистов.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал статью в американской газете The Wall Street Journal. Речь идет о материале об обмене техникой между ЧВК «Вагнер» и «Хезболлой».

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы (ЧВК «Вагнер». — ред.) не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», — подчеркнул Песков.

При этом он указал на наличие экстренных каналов связи по линии военных. В связи с этим, по словам пресс-секретаря Кремля, зарубежные коллеги всегда могут оповестить российских военнослужащих о различных «озабоченностях».

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский обдумывает возможность проведения президентских выборов в Украине
Мир

Зеленский обдумывает возможность проведения президентских выборов в Украине

2023/11/03, 20:07
Путин похвалил кавказцев, которых он послал воевать в Украину
Мир

Путин похвалил кавказцев, которых он послал воевать в Украину

2023/11/03, 19:40
Насралла не исключает расширения конфликта на Ближнем Востоке и предупреждает Израиль (видео)
Мир

Насралла не исключает расширения конфликта на Ближнем Востоке и предупреждает Израиль (видео)

2023/11/03, 18:58
Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль (видео)
Мир

Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль (видео)

2023/11/03, 18:44
Путин обвинил Украину в продаже оружия талибам
Мир

Путин обвинил Украину в продаже оружия талибам

2023/11/03, 17:00
Песков о передаче российского оружия «Хезболле»
Мир

Песков о передаче российского оружия «Хезболле»

2023/11/03, 16:49
В Баку обсудили возможности сотрудничества с компанией "Татнефть"
Мир

В Баку обсудили возможности сотрудничества с компанией «Татнефть»

2023/11/03, 16:35
Путин заявил, что Россия перестает быть «бензоколонкой» (видео)
Мир

Путин заявил, что Россия перестает быть «бензоколонкой» (видео)

2023/11/03, 16:30
Бербок прибыла в Ереван
Мир

Бербок прибыла в Ереван

2023/11/03, 16:28