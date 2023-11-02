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Байден не считает, что Израиль нарушает нормы гумправа

Байден не считает, что Израиль нарушает нормы гумправа

Президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга журналисты отметили, что американский лидер постоянно призывает Израиль соблюдать международные правила ведения военных действий.

Кирби спросили: считает ли Байден, что Тель-Авив нарушает нормы международного гуманитарного права?

«Нет», — приводит РИА Новости слова американского чиновника.

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