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Число жертв в секторе Газа превысило 9000

Число жертв в секторе Газа превысило 9000

Число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых – до 32 тыс.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

«Число жертв возросло до 9 061, среди них 3 760 детей и 2 326 женщин, а число раненых достигло 32 тыс.», – цитирует телеканал неназванного представителя Минздрава сектора Газа. «Мы получили 2 060 сообщений о пропавших под завалами», – добавил он.

«Мы призываем все стороны обеспечить безопасный коридор для срочных поставок медицинской помощи в Газу», – заявил представитель Минздрава анклава.

Он предупредил, что остановка электрогенератора в индонезийской больнице на севере сектора Газа, а также ожидаемый выход из строя генератора в центральной больнице города Газа «Аш-Шифа» грозит катастрофой.

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