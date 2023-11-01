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В Узбекистане начнут наказывать за ношение скрывающей лицо одежды

В Узбекистане начнут наказывать за ношение скрывающей лицо одежды

В Узбекистане ввели штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды, которая мешает распознаванию личности. Соответствующие поправки в закон подписал глава государства Шавкат Мирзиеев, сообщает узбекский Минюст в Telegram.

«Блокировка лица в общественных местах до такой степени, что невозможно установить личность, влечет за собой штраф», — сказано в публикации.

При этом, отмечается, что исключением является специальный головной убор, который надевают для безопасности дорожного движения, а также предмет одежды, закрывающий лица в случаях, связанных с трудовой деятельностью.

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