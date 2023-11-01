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Главное Общество

AZAL приобретет 3 новых самолета Airbus A320

AZAL приобретет 3 новых самолета Airbus A320

Впервые в своей истории Национальный авиаперевозчик Азербайджана, AZAL, подписал с GetJet Airlines соглашение о краткосрочном лизинге три самолетов Airbus A320.

Как сообщили в AZAL, в рамках договора, наряду с лизингом воздушных судов предусмотрены услуги по обеспечению летного состава, техническому обеспечению, страхованию, обеспечению качества и безопасности полетов.

Подписание соглашения с GetJet Airlines – это очередной шаг в нашем стремлении улучшить клиентский опыт с АЗАЛ, что соответствует долгосрочной стратегии развития авиакомпании. Мы продолжаем увеличивать количество и частоту маршрутов, стремясь обеспечить надежность, безопасность и комфорт для наших пассажиров.

AZAL продолжает расширять свою маршрутную сеть и частоту рейсов, планирует использовать арендованные самолеты по маршрутам в Стамбул, Дубай, Милан, Вену, Алматы, Астану и другие, чтобы удовлетворить растущие потребности пассажиров.

Лизинговые самолеты соответствуют международным авиационным стандартам, что гарантирует безопасность полетов. Литовская авиакомпания GetJet Airlines имеет сертификат IOSA и специализируется на ACMI-перевозках и чартерных рейсах.

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