Блинкен настаивает на «гуманитарных паузах» в Газе

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В Белом доме призвали рассмотреть возможность введения «гуманитарных пауз» в секторе Газа, а также указали на важность отправки необходимой палестинцам гумпомощи, в том числе воды и медикаментов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится ещё более сложной задачей, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз», — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.