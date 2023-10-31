В армянском учебнике истории Карабах указан частью Азербайджана (фото) |
У Байдена признали гибель мирных жителей во время израильских обстрелов (видео) |
Азербайджан и Россия обсуждают инициативы в энергосфере |
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео) |
Гагик Агат решил остаться в Карабахском регионе Азербайджана (видео) |
Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум |
При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео) |
Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии |
Йемен объявил о начале «военной операции» против Израиля |
Главное Мир

Блинкен настаивает на «гуманитарных паузах» в Газе

Блинкен настаивает на "гуманитарных паузах" в Газе

В Белом доме призвали рассмотреть возможность введения «гуманитарных пауз» в секторе Газа, а также указали на важность отправки необходимой палестинцам гумпомощи, в том числе воды и медикаментов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится ещё более сложной задачей, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз», — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Теги:
Из этой рубрики
«Крест на целой области». Из-за погромов туристы отказываются от поездок в Дагестан
Мир

«Крест на целой области». Из-за погромов туристы отказываются от поездок в Дагестан

2023/11/01, 00:46
В армянском учебнике истории Карабах указан частью Азербайджана (фото)
Мир

В армянском учебнике истории Карабах указан частью Азербайджана (фото)

2023/11/01, 00:29
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Израилем
Мир

Боливия объявила о разрыве дипотношений с Израилем

2023/11/01, 00:22
Хуситы угрожают Израилю (фото, видео)
Мир

Хуситы угрожают Израилю (фото, видео)

2023/11/01, 00:16
Зеленский исключил победу России на Черном море
Мир

Зеленский исключил победу России на Черном море

2023/10/31, 23:54
Казахстан готовит QR-коды для иностранцев
Мир

Казахстан готовит QR-коды для иностранцев

2023/10/31, 23:29
У Байдена признали гибель мирных жителей во время израильских обстрелов (видео)
Мир

У Байдена признали гибель мирных жителей во время израильских обстрелов (видео)

2023/10/31, 22:47
Блинкен настаивает на "гуманитарных паузах" в Газе
Мир

Блинкен настаивает на «гуманитарных паузах» в Газе

2023/10/31, 22:33
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)
Мир

Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)

2023/10/31, 21:21