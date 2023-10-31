Около 800 тыс. мирных жителей эвакуировались из северных районов сектора Газа

По меньшей мере 800 тыс. мирных жителей покинули северные районы сектора Газа. Такую оценку привел на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.
«Рады видеть, что более 800 тыс. палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий», – сказал он.
«ХАМАС не дало многим из них сделать этого, однако многим все-таки удалось. Надеемся, что все из них эвакуируются из соображений собственной безопасности», – добавил Конрикус.
«Гуманитарная помощь продолжает поступать на юг сектора Газа через КПП «Рафах». Расширяется доступ к воде, там есть продукты питания. И в следующие дни, полагаю, мы будем усиливать наше содействие гуманитарной помощи сектору Газа», – указал он.