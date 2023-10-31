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Около 800 тыс. мирных жителей эвакуировались из северных районов сектора Газа

Около 800 тыс. мирных жителей эвакуировались из северных районов сектора Газа

По меньшей мере 800 тыс. мирных жителей покинули северные районы сектора Газа. Такую оценку привел на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

«Рады видеть, что более 800 тыс. палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий», – сказал он.

«ХАМАС не дало многим из них сделать этого, однако многим все-таки удалось. Надеемся, что все из них эвакуируются из соображений собственной безопасности», – добавил Конрикус.

«Гуманитарная помощь продолжает поступать на юг сектора Газа через КПП «Рафах». Расширяется доступ к воде, там есть продукты питания. И в следующие дни, полагаю, мы будем усиливать наше содействие гуманитарной помощи сектору Газа», – указал он.

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