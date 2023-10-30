Руководитель «Моссада» обсудил в Катаре освобождение заложников

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Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа посетил Катар в минувшие выходные и встретился с высокопоставленными официальными лицами страны, чтобы обсудить действия по освобождению более 235 заложников в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, поездка Барнеа в Катар состоялась после заявления Израиля о расширении масштабов наземной операции. Как утверждали два источника, переговоры были конструктивными, однако не привели к прорыву, пишет портал. В то же время третий источник сообщил Axios о достижении прогресса.