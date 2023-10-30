В Иране рассказали про тоннели Газы

347 Просмотров

Размер тоннелей под сектором Газа позволяет проехать по ним мотоциклам и даже автомобилям, а длина подземных ходов, возведенных палестинским радикальным движением ХАМАС лишь на севере анклава, достигает 400 км.

С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

«В одной лишь северной части Газы члены палестинского сопротивления [имеется в виду ХАМАС] построили более 400 км подземных тоннелей, и через них иногда проезжают мотоциклы и даже автомобили, – приводит его слова агентство Tasnim. – Один конец этих проходов находится на израильской территории, а другой – в секторе Газа».

«Палестинские бойцы готовы к наземной операции Израиля, и за прошедшие несколько дней мы видели последствия поражения противника. Как только в Газе заработает интернет, мы сможем увидеть фотографии сгоревших израильских танков и погибших военных», – уверен Багери.