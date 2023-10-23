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КСИР: Иран без колебаний нанесет ракетный удар по Хайфе

КСИР: Иран без колебаний нанесет ракетный удар по Хайфе

Иран может нанести удар по Хайфе, заявил в понедельник заместитель главы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави.

Как рассказывает Jerusalem Post, на встрече со студентами Тегеранского университета Фадави заявил, что, если это будет необходимо и будет отдан приказ, Иран нанесет удар по северному израильскому портовому городу «без колебаний».

По его словам, Израиль дает неверные данные о числе ракет, перехваченных системой ПВО «Железный купол». Фадави утверждает, не приводя доказательств, что эта доля составляет всего 30%.

«Америка создала Израиль для своей безопасности, и, если она почувствует опасность для себя, то легко им пожертвует», — добавил Фадави.

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