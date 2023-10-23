Асадов и Пашинян примут участие в Форуме в Тбилиси

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Азербайджана Али Асадов примут участие в IV Международном Форуме Шелкового пути в Тбилиси.

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Форум пройдет 26-27 октября.

Согласно повестке Форума, в первый день с вступительной речью выступит сначала премьер-министр Армении Пашинян, а затем премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Ожидается, что в этом году форум соберет около 2000 участников из более чем 60 стран, включая политических и деловых лидеров, экспертов и представителей международных организаций, чтобы изучить факторы, которые эффективно определяют региональную и глобальную торговлю и взаимодействие.

Ключевые темы для обсуждения форума будут включать в себя: новую архитектуру торговли Восток-Запад, возрастающую роль Среднего коридора, цифровую связь, диверсификацию в энергетическом секторе, устойчивость туризма и диверсифицированные инвестиции для устойчивого будущего.