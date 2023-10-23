«Татик-папик», «Мы наши горы», памятник долгожителям – анатомия очередного фэйка

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Армянские СМИ и ТГ-каналы продолжают раздувать фейки на тему мифического «уничтожения армянского наследия в Карабахе». Страсти кипят и вокруг раскрученной скульптурной композиции, которую в армянских кругах именуют «Мы – наши горы». Это скульптура активно использовалась в качестве символики сепаратистов, была помещена даже на «герб» незаконного режима. Теперь же, если верить армянским источникам, и этот «памятник армянской идентичности» находится под угрозой сноса, и будто бы соответствующее решение уже принято.

Азербайджанский ресурс Faktyoxla Lab. исследовал эти утверждения и многое другое о «невидимой стороне» памятника.

Скульптурная композиция была открыта 1 ноября 1967 года. Автор — скульптор Саркис Багдасарян, родившийся в Ходжавендском районе Азербайджана, гражданин на тот момент Азербайджанской ССР. Установлен памятник за счёт средств госбюджета Азербайджана. Сам скульптор называл свое произведение «Карабахцы», что, без сомнения, относилось не только к жителям существовавшей тогда НКАО, но и к равнинному Карабаху – Барде, Агдаму, Джебраилу…

Более того, эта скульптура – первый в мире памятник долгожителям.

1 января 1967 года исполнилось 150 лет Ширину Гасанову, жителю Джебраильского района Азербайджана. В августе того же года статья о Ширине Гасанове опубликована в 32-м номере журнала «Огонек». 1 ноября 1967г. проходит торжественное открытие памятника, который сегодня именуют «Мы – наши горы».

А 31 декабря 1976 года газета «Правда» пишет: «Монумент является первым памятником мира, построенным в честь долгожителей»». Эту цитату можно найти и в книге Ш.Мкртчяна «История и архитектурные памятники Нагорного Карабаха», изданной в 1988 году. Но о Ширине Гасанове Мкртчян не упоминает.

И только в конце 1980-х годов, спонсируемые Арменией террористы, вспомнили о памятнике «Мы – наши горы» и начали представлять его миру как «символ армянской идентичности».

За годы правления хунты раскрученный «памятник» пришел в запустение. На фотографиях видны плесень, кристаллизации соли, пробивающиеся сорняки, некоторые камни выпали из композиции. Главный редактор издававшейся в Ханкенди газеты «Нор Эдж» («Новая страница») Вардгес Овиан в статье «Мы – наши горы» не в плачевном состоянии, а в позорном» возмущался: «Во-первых, памятник «Мы – наши горы» — это не карманный платок, который вы кладете в карман и ошибочно думаете, что он «чистый», ведь у нас дома есть стиральная машина… Во-вторых, «Мы не будем молчать», сообщают о не столь плачевном состоянии памятника, о другой постыдной ситуации». И приложил видеозапись от 12.09.2011 – памятник используется людьми для удовлетворения своих физиологических потребностей, и вокруг распространяется смрад нечистот.

По словам жителей Ханкенди, ещё до армянской оккупации этот монумент был местом тусовки… ханкендинских проституток.

Наконец, культовая скульптура изрисована граффити. Шумная попытка реставрации памятника в сентябре 2013 г. на средства проживающего в Москве армянского бизнесмена Карена Авагумяна, сына основателя автохолдинга «Авилон» Камо Авагумяна мало что изменила.

И самое главное, никаких планов сноса памятника у Азербайджана нет. Это очередная ложь и дезинформация. Уже после освобождения Ханкенди от оккупации азербайджанская сторона впервые установила полицейский пост возле этого памятника. Это показатель ценности и внимания, уделяемого историческим памятникам и культурному наследию Азербайджанского государства.