Глава Генштаба Израиля: Мы войдем в сектор Газа

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Израильская армия войдет в сектор Газа. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви в беседе с командирами бригады «Голани», сообщает cursorinfo.co.il.

«Мы приступим к выполнению оперативной, профессиональной задачи – уничтожить боевиков ХАМАСа и инфраструктуру ХАМАСа», – сказал Халеви.

По его словам, «мы помним о павших в субботу две недели назад».

«Сектор Газа сложный, густонаселенный, и враг готовит там много-много вещей. И мы к этому тоже готовимся. … Будьте смелы и решительны. Дайте большую уверенность своим солдатам. Этот дух принесет победу. Ваш профессионализм определит результат. Я очень верю в вас, горжусь вами. С такой силой мы победим», – подчеркнул Халеви.