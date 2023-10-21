Наваз Шариф возвращается в Пакистан

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Бывший премьер-министр Пакистана, основатель и лидер политической партии «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза) Наваз Шариф возвращается в исламскую республику после четырех лет нахождения в политическом изгнании. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, специальный чартерный рейс с политиком на борту вошел в воздушное пространство Пакистана и движется в сторону Исламабада. Согласно телеканалу, по прибытии в исламскую республику Шариф некоторое время проведет в зоне ожидания столичного аэропорта, после чего отправится в Лахор, где около национальной достопримечательности «Минар-э-Пакистан» выступит с обращением к активистам и сторонникам своей партии.

Шариф верит, что «Пакистанская мусульманская лига», которая за время его отсутствия потеряла политический капитал, будет в состоянии решить проблемы населения. «Ситуация в Пакистане очень тревожная, и это вызывает беспокойство», – приводит слова политика телеканал Geo TV. Шариф при этом уверен, что «его партия в состоянии решить проблемы населения в случае прихода к власти». Политик также не сомневается в том, что сможет принять участие в политической жизни страны. «Я возвращаюсь в Пакистан после того, как был оправдан милостью Всемогущего Аллаха», – сказал он.