МИД Египта: Израиль препятствует ввозу гумпомощи в Газу

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Египта Ахмед Абу Зейд сообщил, что Египет подвергается нападкам со стороны западных СМИ.

«Израиль обвиняет Египет в закрытии пограничного перехода, несмотря на то, что Израиль 4 раза обстреливал пограничный переход (с палестинской стороны) и отказывал во ввозе помощи», – заявил Абу Зейд.

Также представитель МИД Египта напомнил о «Каирском мирном саммите», который планируется провести 21 октября, и назвал его «возможностью выйти на правильный путь».