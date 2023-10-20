Захид Орудж: Нужно установить новую дату Дня Независимости

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«Когда в 1991 году была принята Декларация о независимости, то Ханкенди, треть административной территории Карабаха были не подконтрольны Азербайджану».

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал глава парламентского комитета по правам человека и председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, сообщает АПА.

Он отметил, что победа в 44-дневной Отечественной войне подарила народу новый День независимости: «Нам следует обновить прежние календари, и дату победы четвертой Республики официально учредить и увековечить как национальный «День независимости».