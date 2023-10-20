Французские правозащитники призвали Баку наказать главарей армянских сепаратистов

179 Просмотров

Французская правозащитная организация «Союз координации ассоциаций за свободу совести» на своем сайте выступила с заявлением о начале кампании по выявлению фактов массового нарушения прав жителей армянского происхождения незаконным режимом, существовавшим в Карабахе на протяжении 30 лет.

Отмечается, что власти Азербайджана должны восстановить справедливость и наказать «лидеров» незаконного режима ради как жертв Ходжалинской трагедии, так и страданий жителей армянского происхождения.

«Для достижения мира необходима справедливость и восстановление нарушенных прав жителей армянского происхождения за годы оккупации. В связи с этим в ходе суда над бывшими полевыми командирами Азербайджан должен обеспечить выявление нарушений прав армянского населения Карабаха незаконным режимом», – говорится в заявлении.

С целью доведения до сведения международной общественности фактов, связанных с нарушениями прав человека, в Карабахе продолжает свою деятельность «просветительская кампания по правам человека», начатая в прошлом году.