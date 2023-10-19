Зеленский обсудил с Байденом усиление дальнобойных возможностей Украины

96 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом говорится в заявлении главы украинского государства.

Как отметил Зеленский, он поблагодарил Байдена за выполнение недавних оборонных договоренностей.

«Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей», – уточнил президент.

Он рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, в ходе которого начались переговоры об использовании российских активов.

Также в ходе обсуждений лидеры затронули закон о политически значимых лицах, который приняла Верховная рада. Он необходим для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом продвижение формулы мира и поприветствовал решение США об участии своего спецпредставителя в следующей встрече советников на Мальте в конце октября.

«Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии», – резюмировал глава государства.