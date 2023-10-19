Новая Каледония благодарит Азербайджан за поддержку в борьбе за независимость

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Новая Каледония благодарна Азербайджану за поддержку в борьбе за обретение независимости.

Об этом на пресс-конференции сказал представитель Новой Каледонии Кайзи Пиер, сообщает Report.

Кайзи Пиер также выразил благодарность Азербайджану за предоставленную возможность найти поддержку в борьбе народа Новой Каледонии за их права.

Он также подчеркнул, что Франция всячески пытается избежать включения Новой Каледонии в список стран, которые были колонизированы.

«Благодаря Азербайджану мы смогли донести свой голос до мировой общественности через такую влиятельную платформу, как Движение неприсоединения, и попросить о поддержке. Мы требуем провести повторный референдум о независимости. В предыдущем референдуме мы не участвовали. Для этого нам необходимо заручиться поддержкой международного сообщества», – сказал он.