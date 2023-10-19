Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии |
Минобороны сообщило об ужесточении правил в армии и уволило некоторых военных |
Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в Россию |
Турция объявила траур по жертвам в Газе (обновлено) |
3 года назад армия Азербайджана освободила 13 сел Джебраильского района |
В здание Капитолия ворвались сторонники Палестины (фото, видео) |
США окажут Израилю «беспрецедентную помощь» |
Эрсин Татар поздравил Азербайджан |
Израиль настаивает на извинениях ООН |
Главное Мир

Люк Фрэнсис Кэрол: Франция отравляла нас, списывая все на антисанитарию

Люк Фрэнсис Кэрол: Франция отравляла нас, списывая все на антисанитарию

Франция отравляла вредными веществами страны Африки.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол, передает Report.

Он отметил, что Франция в странах Африки использовала редкие химикаты для выращивания бананов.

«Ими была загрязнена почва. И это способствовало росту заболеваемости среди населения африканских стран. Молекулы этих веществ даже были обнаружены в материнском молоке. Мы предприняли меры по этому поводу, однако эта проблема до сих пор не решена. А когда мы обратились к французским ученым, они утверждали, что все это связано с условиями антисанитарии в Африке».

Теги:
Из этой рубрики
Reuters раскрыл детали предстоящей операции Израиля в Газе
Мир

Reuters раскрыл детали предстоящей операции Израиля в Газе

2023/10/19, 16:16
Хейнуи Ле Каи: Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории
Мир

Хейнуи Ле Каи: Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории

2023/10/19, 16:00
Люк Фрэнсис Кэрол: Франция отравляла нас, списывая все на антисанитарию
Мир

Люк Фрэнсис Кэрол: Франция отравляла нас, списывая все на антисанитарию

2023/10/19, 15:54
Люк Кэрол назвал французов лицемерами
Мир

Люк Кэрол назвал французов лицемерами

2023/10/19, 15:33
Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии
Мир

Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии

2023/10/19, 14:54
Израиль наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами
Мир

Израиль наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами

2023/10/19, 13:28
Одри Азуле и PRADA используют ЮНЕСКО в интересах США
Мир

Одри Азуле и PRADA используют ЮНЕСКО в интересах США

2023/10/19, 12:18
Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям Хезболлы (видео)
Мир

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям Хезболлы (видео)

2023/10/19, 12:05
Алиев направил обращение к участникам выставки Rebuild Karabakh
Мир

Алиев направил обращение к участникам выставки Rebuild Karabakh

2023/10/19, 11:57