Люк Фрэнсис Кэрол: Франция отравляла нас, списывая все на антисанитарию

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Франция отравляла вредными веществами страны Африки.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол, передает Report.

Он отметил, что Франция в странах Африки использовала редкие химикаты для выращивания бананов.

«Ими была загрязнена почва. И это способствовало росту заболеваемости среди населения африканских стран. Молекулы этих веществ даже были обнаружены в материнском молоке. Мы предприняли меры по этому поводу, однако эта проблема до сих пор не решена. А когда мы обратились к французским ученым, они утверждали, что все это связано с условиями антисанитарии в Африке».