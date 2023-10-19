Байден запросит у конгресса $60 млрд на помощь Украине и $10 млрд – Израилю

85 Просмотров

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов и Израилю в размере 10 миллиардов долларов в запросе на дополнительные расходы, который она направит в Конгресс уже в пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ожидалось, что Байден попросит Конгресс быстро принять дополнительный законопроект о расходах.

Несколько источников, знакомых с запросом, сообщили Reuters, что Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать военную помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

Сенатор Джим Риш, главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что ему ничего не известно о цифре в 100 миллиардов долларов.

На пресс-конференции он сообщил, что слышал, что администрация рассматривает возможность выделить Израилю 10 миллиардов долларов.