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Байден запросит у конгресса $60 млрд на помощь Украине и $10 млрд – Израилю

Байден запросит у конгресса $60 млрд на помощь Украине и $10 млрд - Израилю

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов и Израилю в размере 10 миллиардов долларов в запросе на дополнительные расходы, который она направит в Конгресс уже в пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ожидалось, что Байден попросит Конгресс быстро принять дополнительный законопроект о расходах.

Несколько источников, знакомых с запросом, сообщили Reuters, что Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать военную помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

Сенатор Джим Риш, главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что ему ничего не известно о цифре  в 100 миллиардов долларов.

На пресс-конференции он сообщил, что слышал, что администрация рассматривает возможность выделить Израилю 10 миллиардов долларов.

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