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Турецкие парламентарии почтили память Гейдара Алиева и шехидов (фото)

Турецкие парламентарии почтили память Гейдара Алиева и шехидов (фото)

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным секретарем Великого национального собрания Турции Талипом Узуном, посетив Аллею почетного захоронения, с глубоким уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, затем делегация посетила Шехидляр хиябаны, где почтила память героическим сынов и дочерей Родины, погибших за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы к их могилам. Также состоялось посещение монумента «Вечный огонь».

Гостям, полюбовавшимся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Делегация также посетила Мемориал в память о турецких воинах, павших в боях за освобождение Баку в 1918 году. К мемориалу были возложены цветы.

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