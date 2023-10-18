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Патриарх Кирилл восхвалил ядерное оружие

Патриарх Кирилл восхвалил ядерное оружие

Патриарх Кирилл восхвалил ядерное оружие, назвав его «созданным по божьему промыслу».

Об этом патриарх заявил в Храме Христа Спасителя, награждая орденом РПЦ главу Российского федерального ядерного центра Радия Илькаева:

«Если бы не работа Курчатова, Радия Илькаева, то трудно сказать, существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась свободной и независимой».

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