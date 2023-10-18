ВОЗ сообщила о выходе из-под контроля ситуации в Газе

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Ситуация в секторе Газа выходит из-под контроля из-за задержки поставок медицинской помощи из Египта.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Ситуация в Газе выходит из-под контроля. Каждую секунду ожидания медицинской помощи мы теряем жизни. Вот уже четыре дня поставки ВОЗ заблокированы на границе [Газы с Египтом]», – сообщил Гебрейесус на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Он также призвал все стороны конфликта остановить насилие.