Баку: Слышать подобное от Армении оскорбительно

583 Просмотров

Заявление, сделанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 октября 2023 года в ходе сессии Европарламента, в очередной раз продемонстрировало, что эта страна продолжает агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана и подрывает перспективы мирного соглашения.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления в Европарламенте.

В заявлении МИД отмечается, что слышать подобные заявления от Армении, которая позиционирует себя как миролюбивая, демократическая, уважающая международное право страна, оскорбительно.

«Общеизвестно, что Армения изолирована от региональных проектов из-за военной агрессии и территориальных претензий. Более того, похоже, что Армения не намерена прекращать это и после освобождения Азербайджаном своих территорий. Армянская сторона прекрасно осознает, что существует обязанность организовать беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях и одновременно обеспечить безопасность в этом направлении. Армения также обязана обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. К сожалению, эта страна снова упускает такую ​​возможность.

Подписание Соглашения о строительстве автомобильных и железных дорог, которые соединят Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что в отличие от Армении, Азербайджан постоянно вносит положительный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе, используя альтернативные маршруты», – говорится в сообщении МИД.