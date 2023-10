Каневский: Азербайджан вернул жизнь в освобожденный Физули (фото)

Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации Физули.

Об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал в соцсети «Х».

«Сегодня отмечается День города Физули. Азербайджан за короткое время вернул жизнь в освобожденный от оккупации город. Строится инфраструктура, социальные объекты. Это дает возможность местному населению вернуться. Верю, что и украинский народ сможет вернуться на освобожденные от оккупации территории», – отметил посол.

Today Fizuli celebrates its Bday. In a short time,🇦🇿has brought life back to the de-occupied city.Infrastructure and social facilities are being built. This makes it possible to return local population. Convinced that🇺🇦will be able to return to our de-occupied territories as well pic.twitter.com/HmuTEVbl3S

— Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) October 17, 2023