Пашинян: Ереван до конца года готова подписать мирный договор с Баку |
ЦАХАЛ: Cледующий этап войны не обязательно совпадет с ожиданиями |
Пашинян с трибуны Европарламента «наехал» на Россию |
Вступит ли в войну Иран? |
ХАМАС намерен обменять заложников на палестинских заключённых |
Террористическую угрозу в Бельгии повысили до максимума (обновлено) |
Первый спустя 30 лет оккупации репортаж азербайджанских журналистов из Ханкенди (видео) |
3 года со дня освобождения Физули от оккупации |
ХАМАС принял решение освободить иностранных граждан |
Главное Мир

В секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых

В секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых

По последним данным, в секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль , передает gazeta.ru.

«По последней статистике, в секторе Газа уже более трех тысяч убитых, 11 тысяч раненых», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас в Газе «очень много раненых и убитых», тысячи разрушенных домов, свыше миллиона человек покидают регион.

Накануне Минздрав Палестины опубликовал последнюю информацию по погибшим и раненным в секторе Газа. В ведомстве подчеркнули, что число жертв среди палестинцев в результате ударов со стороны Израиля достигло 2750 человек, ранения получили более 9700 человек.

Теги:
Из этой рубрики
Глава пограничной службы ХАМАС и его родственники убиты
Мир

Глава пограничной службы ХАМАС и его родственники убиты

2023/10/17, 17:23
Франция вооружит Армению
Мир

Франция вооружит Армению

2023/10/17, 16:51
Завтра парламент Грузии начнет процедуру импичмента президента
Мир

Завтра парламент Грузии начнет процедуру импичмента президента

2023/10/17, 16:43
В Ереване на рабочем месте скончался замглавы представительства МВД России
Мир

В Ереване на рабочем месте скончался замглавы представительства МВД России

2023/10/17, 16:00
В секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых
Мир

В секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых

2023/10/17, 15:10
Пашинян: Армения готова восстановить Мегринскую железную дорогу
Мир

Пашинян: Армения готова восстановить Мегринскую железную дорогу

2023/10/17, 15:00
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир

Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

2023/10/17, 14:56
ЦАХАЛ: Cледующий этап войны не обязательно совпадет с ожиданиями
Мир

ЦАХАЛ: Cледующий этап войны не обязательно совпадет с ожиданиями

2023/10/17, 14:25
Король Иордании заявил, что его королевство и Египет не примут палестинских беженцев
Мир

Король Иордании заявил, что его королевство и Египет не примут палестинских беженцев

2023/10/17, 13:23