В секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых

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По последним данным, в секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль , передает gazeta.ru.

«По последней статистике, в секторе Газа уже более трех тысяч убитых, 11 тысяч раненых», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас в Газе «очень много раненых и убитых», тысячи разрушенных домов, свыше миллиона человек покидают регион.

Накануне Минздрав Палестины опубликовал последнюю информацию по погибшим и раненным в секторе Газа. В ведомстве подчеркнули, что число жертв среди палестинцев в результате ударов со стороны Израиля достигло 2750 человек, ранения получили более 9700 человек.