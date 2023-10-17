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В ООН назвали число палестинцев, покинувших сектор Газа

В ООН назвали число палестинцев, покинувших сектор Газа

Более 1 миллиона палестинцев покинули свои дома в секторе Газа с начала нанесения ударов Израилем по анклаву.

Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Палестины Рияд Мансур, передает РИА Новости.

По его словам, люди даже не смогли похоронить своих близких.

Мансур утверждает, что в результате обстрелов Израиля в секторе Газа лишились своих жизней более 3000 палестинцев и в большинстве случаев это мирные жители, среди них более 1000 детей. Уничтожено 47 семей общей численностью 500 человек.

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