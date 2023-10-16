Санду: Россия хочет контролировать бывшие советские государства

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Война в Украине направлена на уничтожение этой страны, Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, которую цитирует NewsMaker.

Она приняла участие в 27-й конференции «Форум 2000», которая традиционно прошла в Чехии. В своем выступлении Майя Санду подчеркнула важность демократии в контексте войны России против Украины.

«Если бы Россия добилась успеха, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство. Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы», – подчеркнула президент Молдовы.