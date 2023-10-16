СМИ: Турция намерена повременить с ратификацией заявки Швеции в НАТО

Турция планирует повременить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО в октябре в ожидании положительного решения Вашингтона по приобретению Анкарой истребителей F-16.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Учитывая отсутствие доверия по вопросу F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ждет подтверждения, что США предпринимают шаги одновременно [с Анкарой]», – заявил агентству неназванный чиновник из правящей в Турции Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Другой источник сообщил, что заключение предварительного соглашения, обязывающего стороны одобрить прием Швеции в альянс и закупку F-16 соответственно, было отложено.