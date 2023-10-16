Канцелярия Нетаньяху отрицает введение режима прекращения огня в Газе (обновлено)

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Режим прекращения огня, о котором ранее объявляли по неофициальным источникам, в секторе Газа не действует. С таким заявлением выступила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», – говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии Нетаньяху в соцсети Х.

Член Политбюро движения ХАМАС Иззат ар-Ришк вслед за израильскими властями опроверг сообщение о перемирии.

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09:57 Пятичасовой режим прекращения огня ввели в южных районах сектора Газа.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, эта мера принята для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав. Кроме того, в течение пяти часов в Газу должна быть направлена гуманитарная помощь.