Клеверли назвал главную угрозу для палестинцев, и это не Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в гибели гражданских палестинцев в секторе Газы следует обвинять прежде всего группировку ХАМАС.

Заявление он опубликовал в соцсети X.

Клеверли заявил, что именно ХАМАС является наибольшей угрозой для палестинцев.

«Они прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей как живой щит. Смерть любого гражданского – это трагедия. Гибнут палестинцы или израильтяне – причиной этих смертей является ХАМАС», – заявил он.

Hamas is the greatest threat to the Palestinian people.

They hide in hospitals and schools, using woman and children as human shields.

The death of any civilian is a tragedy.

Palestinian or Israeli – Hamas is the cause of this loss.

— James Cleverly (@JamesCleverly) October 14, 2023