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Германия хочет изгнать сторонников ХАМАС из страны

Германия хочет изгнать сторонников ХАМАС из страны

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер анонсировала выдворение сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из страны «всеми законными методами». Эта задача ляжет на плечи органов безопасности ФРГ.

«Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС», — заявила Фезер газете Bild am Sonntag на специальной конференции правительства ФРГ с главами МВД федеральных земель.

Она подчеркнула, что власти ФРГ не потерпят антисемитских и антиизраильских подстрекательств, а также насилия. В свою очередь сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль отметил необходимость выслать из страны тех, кто прославляет ХАМАС на улицах. Он напомнил, что ФРГ сейчас находится в процессе реформирования законодательства о гражданстве.

«Тем, кто не разделяет наши ценности, кто поддерживает антисемитизм и террор, будет отказано в немецком паспорте», — заключил Клингбайль.

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